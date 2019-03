Brand in Fensterwerk in Borgholzhausen

Borgholzhausen (dpa/lnw) - In der Halle einer Fensterfabrik in Borgholzhausen hat es am Sonntagabend gebrannt. Verletzte gebe es nicht, teilte ein Sprecher der Polizei Gütersloh mit. Das Feuer in der Produktionshalle sei gegen 18.30 Uhr gemeldet worden und inzwischen größtenteils gelöscht. Es gebe eine riesige Rauchsäule. Evakuiert werden musste niemand. Die Anwohner wurden wegen des Rauchs gebeten, Fenster und Türen zu schließen.