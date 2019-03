Duisburg (dpa/lnw) - An der maroden Duisburger Rheinbrücke Neuenkamp besucht Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) heute die Lkw-Wiege-Einrichtung. Sie wurde im November eingerichtet, um überladene Lastwagen am Befahren der Brücke zu hindern. Laut Verkehrsministerium werden dort täglich rund 60 Lastwagen herausgewunken. Die Einrichtung steht vor der Brücke in Fahrtrichtung Essen. Im April wird auch auf der anderen Seite in Richtung Venlo eine Waage aufgebaut. Die Brücke soll neu gebaut werden. Der Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant. 2026 soll die neue Brücke fertig sein.