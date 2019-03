Waage an A40-Rheinbrücke sortiert Dutzende Lkw pro Tag aus

Duisburg (dpa/lnw) - Auf der A40 sind viele überladene Lkw unterwegs. Die automatische Wiegeanlage vor der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp hat seit November bereits mehr als 4700 verdächtig schwere Lastwagen rausgefischt, teilte das Landesverkehrsministerium am Montag mit. Beim Nachwiegen stellte sich heraus, dass in mehr als 1800 Fällen das zulässige Gewicht für das jeweilige Fahrzeug überschritten wurde. Die Spediteure mussten daraufhin die Lastwagen durch Umladen in ein weiteres Fahrzeug leichter machen. Täglich versuchten immer noch 50 bis 60 überladene Lkw auf die Brücke zu fahren.