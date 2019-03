Tempo 300: ICE-Trasse zwischen Hannover und Bielefeld

Hannover/Bielefeld (dpa) - Zur Beschleunigung des Bahnverkehrs zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin ist eine neue ICE-Trasse für Tempo 300 zwischen Hannover und Bielefeld in der Planung. Bevorzugt werde eine Trassenführung entlang der Autobahn 2, sagte der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. «Unser Kernziel ist Berlin-Köln in vier Stunden.» Die Bahn will damit mehr Fahrgäste für die schnelle und ökologische Schiene gewinnen und weniger an den innerdeutschen Flugverkehr abgeben. «Heraus kommt nachher ein Halbstundentakt, das ist doch ein Traum für die Gesamtregion.» Bisher pendelt der ICE stündlich zwischen Köln und Berlin und benötigt rund 4 Stunden und 40 Minuten.

Von dpa