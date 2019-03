Essensabfall in Schulen und Jugendherbergen verringern

Köln (dpa/lnw) - Auf dem Teller landen kleinere Essens-Portionen - Nachschlag gibt es erst, wenn alles aufgegessen ist: Ein neues Projekt soll die Lebensmittelverschwendung in nordrhein-westfälischen Schulen, Kitas und Jugendherbergen verringern. Die Verbraucherzentrale NRW hat dazu Strategien entwickelt, die den Einrichtungen an die Hand gegeben werden. Getestet wurden sie seit Dezember 2018 bereits in der Jugendherberge Köln-Riehl. Unter anderem sind die Menü-Portionen dort nun kleiner gehalten, eine zweite Pudding-Schüssel kommt erst, wenn die erste leer ist. Die Gäste wissen aber, dass Nachschlag möglich ist. Damit seien die Reste auf den Tellern etwa um die Hälfte verringert worden, teilten die Beteiligten am Montag mit.

Von dpa