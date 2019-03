Frauen verdienten 2018 in NRW 22 Prozent weniger als Männer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Frauen in Nordrhein-Westfalen haben 2018 im Schnitt 16,72 Euro pro Stunde verdient - und damit ein gutes Fünftel (22 Prozent) weniger als ihre männlichen Kollegen. Diese kamen auf einen Bruttoverdienst von durchschnittlich 21,46 Euro, wie das statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf berichtete.