Nach blutigen Fehden: Bandidos in Hagen lösen sich auf

Hagen (dpa/lnw) - Nach längeren gewaltsamen Auseinandersetzungen im Rockermilieu in Hagen lösen sich die dortigen Bandidos auf. «Nach eigenem Bekunden sind die Bandidos in Hagen von der Bildfläche verschwunden», sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Die Polizei gehe davon aus, dass das auch zutreffe. Das «Prospect Chapter» habe - mit einiger Fluktuation - zuletzt bis zu rund 20 Mitglieder gezählt. Auch auf offener Straße war es mit dem konkurrierenden Club Freeway Riders wiederholt zu blutigen Gewalttaten gekommen. Die «Westfalenpost» hatte zuvor berichtet.