Nach Schüssen in Utrecht: Auch NRW-Polizei fahndet nach Mann

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach den Schüssen in Utrecht mit Toten und Verletzten fahndet auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen nach einem 37-Jährigen mit unklarem Aufenthaltsort. Es gebe aber keine konkreten Hinweise, dass sich der Mann in NRW aufhalte, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Montagnachmittag. Landesweit seien alle Kreispolizeibehörden informiert. Streifenwagen-Besatzungen würden nach dem Mann Ausschau halten. Die Fahndung innerhalb von NRW werde von der Essener Polizei koordiniert. Die niederländische Polizei hatte ein Foto von dem Mann aus der Straßenbahn veröffentlicht.

Von dpa