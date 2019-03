Utrecht: Zunächst weiter Kontrollen der Bundespolizei

Kleve (dpa) - Die Bundespolizei hat ihre Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze wegen der Schüsse von Utrecht auch am Abend zunächst weiter aufrechterhalten. «Wir haben unsere Maßnahmen noch nicht zurückgefahren», sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve am Montag. Kontrolliert werde an Straßen und in Zügen. Unmittelbar zuvor hatte die Polizei in Utrecht bekanntgegeben, den mutmaßlichen Täter gefasst zu haben. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 37-Jährigen. Der Hauptverdächtige werde nun vernommen.

Von dpa