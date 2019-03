Grippewelle trieb NRW-Krankenstand 2018 hoch: fast 18 Tage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grippewelle des vergangenen Winters hat den Krankenstand in Nordrhein-Westfalen hochgetrieben: 2018 waren Beschäftigte im Durchschnitt 17,9 Tage krank geschrieben, wie die Barmer Versicherung am Montag mitteilte. «Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Fehlzeiten um einen halben Tag. Für das Plus dürfte die starke Grippe- und Erkältungswelle ausschlaggebend gewesen sein», sagte der Barmer-Landesgeschäftsführer Heiner Beckmann. Der Krankenstand sei damit um mehr als drei Prozent gestiegen.

Von dpa