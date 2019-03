Bundespolizisten nach Schüssen von Utrecht stärker bewaffnet

Kleve (dpa/lnw) - Die Bundespolizei hat ihre Beamten bei den verschärften Kontrollen wegen der Schüsse von Utrecht über das normale Maß hinaus bewaffnet. «Das ist für die Kollegen eine besondere Lage», sagte ein Polizeisprecher am Montag in Kleve. Es gelte zu verhindern, dass «diese Person oder diese Personen unkontrolliert nach Deutschland einreisen», sagte der Sprecher. Der Tatort Utrecht liegt nur etwa 75 Kilometer von der deutschen Grenze bei Kleve entfernt. Die Polizei fahndet nach den Schüssen in einer Straßenbahn nach einem 37-jährigen Mann, der in der Türkei geboren sein soll.

Von dpa