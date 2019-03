Brand in Krankenhaus-Zimmer: Ursachensuche dauert an

Duisburg (dpa/lnw) - Die Ursache für den tödlichen Zimmerbrand in einem Duisburger Krankenhaus ist weiter unbekannt. Dabei war am Samstagmorgen eine 56 Jahre alte Patientin gestorben. Sie hatte allein in dem Zimmer gelegen. Fünf weitere Patienten erlitten Rauchvergiftungen.