«Bauhütten kombinieren seit Jahrhunderten traditionelles Handwerk mit neuesten Techniken und stellen so den Erhalt von Kathedralen und Großbauwerken sicher», hieß es. Bauhütten in Aachen, Bamberg, Passau, Mainz, Lübeck, Soest, Dresden, Ulm, Köln, Freiburg, Regensburg, Schwäbisch Gmünd und Xanten waren aus Deutschland an der multinationalen Bewerbung beteiligt.

Eine Entscheidung des zuständigen Unesco-Ausschusses wird Ende 2020 erwartet. Beantragt wurde die Aufnahme in das Unesco-Register Guter Praxisbeispiele zum Erhalt immateriellen Kulturerbes.