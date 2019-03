Klagen gegen die Bundesrepublik: OVG-Urteile am Dienstag

Münster/Ramstein (dpa/lrs) - Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster entscheidet heute über zwei brisante Berufungsverfahren. Im ersten Fall klagt ein Somalier gegen die Bundesregierung. Sein Vater sei 2012 in seiner Heimat bei einem US-Drohnenangriff getötet worden, der nur unter der Beteiligung der US-Militärbasis im pfälzischen Ramstein möglich gewesen sei - also deutschem Boden. Das Urteil will das OVG ab 10.00 Uhr verkünden.

Von dpa