Fußgänger von abbiegendem Lastwagen erfasst: schwer verletzt

Hamm (dpa/lnw) - Ein 33-jähriger Mann ist am Montagabend in Hamm von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte den dunkel gekleideten Fußgänger beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 33-Jährige habe die Straße an einer Fußgängerampel bei Grünlicht überquert. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa