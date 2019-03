Schulze Föcking hängt ihren Cyber-Alarm tiefer

Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen. In wenigen Tagen wird der Untersuchungsausschuss zur Hacker-Affäre um die ehemalige Agrarministerin Christina Schulze Föcking zwei zentrale Zeugen anhören: Regierungssprecher Christian Wiermer und der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, sollen den Abgeordneten als Zeugen erklären, warum die Landesregierung bereits wenige Stunden nach dem Vorfall öffentlich von einem teilweise erfolgreichen Hacker-Angriff aufs Heimnetz der Ex-Ministerin sprach, obwohl Polizei und Staatsanwaltschaft darüber keine gesicherten Erkenntnisse hatten. Der vermeintliche Zugriff aufs Smart-TV der Familie erwies sich später als Bedienfehler.

Und wenige Tage vor der U-Ausschusssitzung taucht unvermittelt eine Meldung der Steinfurter Polizei über ein wichtiges Ereignis (WE-Meldung) vom 28. Februar dieses Jahres auf, wonach Schulze Föcking während eines Telefonats von einem zweiten „Cyber-Angriff“ auf ihr heimisches Netzwerk berichtet hätte. Die CDU-Politikerin selbst hängte das Ereignis am Montag mit einer bei Facebook veröffentlichten Erklärung tiefer: Sie habe Ende Februar erneut eine „beleidigende und bedrohende Nachricht“ über ein Abgeordneten-Portal erhalten und bei der Polizei Anzeige erstattet. In diesem Zusammenhang habe sie von zwei Strafanzeigen gegen Tierrecht-Aktivisten berichtet, die in die Ställe ihrer Familie eingedrungen waren. Zur Vollständigkeit habe sie ebenso über eine neuerliche unerklärliche „kurze Anzeige auf einem Fernsehgerät“ berichtet. „Da es sich dabei jedoch nicht um eine anhaltende Störung gehandelt hat und auch keine Beeinträchtigung unserer Familie damit verbunden war“, habe sie auf eine Anzeige verzichtet, betonte Schulze Föcking. Der Vorfall hat sich laut WE-Meldung Ende November zwei Tage vor ihrer Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss ereignet.

Grünen-Fraktionschefin Monika Düker nannte die Berichte dazu „höchst irritierend“. Der erste angebliche Hacker-Angriff habe sich „als substanzlose Falschmeldung der Staatskanzlei herausgestellt“. Dass die Polizei im neuen Fall gar nicht erst ermittele, „zeigt, wie absurd und interessengeleitet die Kampagne der Staatskanzlei im vergangenen Jahr war“. So wertet es auch der SPD-Obmann im U-Ausschuss, Andreas Bialas: Die Ermittler hätten das nicht ernst genommen. Er will den Fall im Ausschuss aufgreifen.

Die frühe Festlegung der Staatskanzlei am Mittag des 16. März 2018 auf einen teilweise erfolgreichen Hacker-Angriff brachte damals die Experten des Landeskriminalamtes (LKA) ins Rotieren. Nach vertraulichen Unterlagen der Ermittlungskommission „Forte“ suchte der Sprecher des LKA Erklärungen: „Was wird genau ermittelt? Kann noch ausweichend antworten“, schrieb er in einer internen E-Mail. Einen Tag später war er kaum weiter und schlug vor: „Offensiv eine ,nichtssagende‘ Pressemitteilung herausgeben – Okay!“ Dafür gab auch LKA-Chef Frank Hoever grünes Licht. Er soll ebenfalls am Freitag aussagen.