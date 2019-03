Münster (dpa/lnw) - Er soll seine Frau erstochen und die Leiche in einem Ententeich versenkt haben: Im Prozess um die getötete Mutter dreier Kinder in Münster will der angeklagte Ehemann ein Geständnis ablegen. Zum Prozessauftakt am Dienstag schwieg der 32-Jährige aber zunächst zu den Vorwürfen.

Von dpa