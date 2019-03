52-Jährige stirbt in Eifeler Ferienwohnung

Simmerath (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Ferienwohnung ist im Eifelort Rurberg eine 52-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Haus-Eigentümerin hatte nach Angaben der Feuerwehr am Dienstag eine Rauchsäule vor einem Fenster in ihrer darüberliegenden Wohnung wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert. Als die eintrafen brannte die Ferienwohnung im Souterrain in voller Ausdehnung, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 52-Jährigen feststellen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu einer möglichen Brandursache. Die Ermittlungen liefen, sagte eine Sprecherin.

