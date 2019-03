Simmerath (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Ferienwohnung im Eifelort Rurberg hat die Feuerwehr am Dienstag die Leiche einer 52-jährigen Frau geborgen. Die Todesursache solle in einer Obduktion geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Verbrechen könne nicht ausgeschlossen werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Von dpa