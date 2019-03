Förderbank sieht Nachholbedarf bei E-Mobilität

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das landeseigene Förderinstitut NRW.Bank sieht mangels passender Herstellerangebote einen erheblichen Nachholbedarf bei der Elektromobilität in Nordrhein-Westfalen. «Die E-Busse, die Müllfahrzeuge, die Elektrowagen - die stellen andere her», sagte der Vorstandsvorsitzende der Bank, Eckhard Forst, am Dienstag bei der Bilanzvorlage in Düsseldorf. «Wir würden die gern finanzieren, wir haben mehr als genug Mittel dafür.» Es fehle aber an passenden Angeboten der Industrie. «Da muss ganz viel passieren», sagte Forst. NRW-weit sind gerade einmal 25 000 Elektrofahrzeuge (Stand 1. Oktober 2018) zugelassen.

Von dpa