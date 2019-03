Künstler schon früh vom dritten Geschlecht inspiriert

Die Übersicht beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit August Macke . Themen wie Rollenspiele, Maskierungen, Identitätsbefragungen, Faszination für das Androgyne - all das habe es schon damals gegeben, sagte Kuratorin Barbara Scheuermann. «Das Großartige an Kunst ist ja, dass sie die Möglichkeit bietet, vermeintlich Gegebenes in Frage zu stellen, Alternativen zur Wirklichkeit durchzuspielen und damit einen anderen Blick auf unsere Welt zu erlauben. Genau hierauf wollen wir aufmerksam machen.» Vielen Künstlern und Künstlerinnen sei es darum gegangen, erst einmal alles zu durchkreuzen, was als «normal» unterstellt werde. Ein Schwerpunkt der Schau sind die 70er und 80er Jahre.