SGS Essen und Mara Grutkamp verlängern Vertrag

Essen (dpa/lnw) - Die SGS Essen und Mittelfeldspielerin Mara Grutkamp haben ihren auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das teilte der Frauenfußball-Bundesligist am Dienstag mit. Die 18-Jährige debütierte in der Bundesliga beim 0:0 der Essenerinnen in Wolfsburg am 16. Dezember 2018 und gehört mittlerweile fest zum Team des Erstliga-Dritten. Grutkamp gilt als großes Talent und wurde nach Einsätzen in den U16- und U17-Nationalmannschaften zuletzt von DFB-Trainerin Maren Meinert zur deutschen U19-Auswahl eingeladen.

Von dpa