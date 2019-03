Vereiste Frontscheibe: Autofahrer erfasst Fußgängergruppe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Frontscheibe seines Wagens war völlig vereist: Ein Autofahrer hat in Düsseldorf eine dreiköpfige Fußgängergruppe angefahren. Ein Elfjähriger und eine 44 Jahre alte Frau seien bei der Kollision am Dienstagmorgen schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die zehn Jahre alte Tochter der Frau wurde leicht verletzt. Unfallursache sei möglicherweise, dass die Sicht des Fahrers durch vereiste Scheiben und die tiefstehende Sonne eingeschränkt war. Laut Polizei wollte der 39-Jährige an der Auffahrt zu einer Autobahn abbiegen. Dabei habe er die kleine Gruppe übersehen. Die Frau und der Junge kamen in ein Krankenhaus.

Von dpa