Polizei beschlagnahmt Vermögen bei Rauschgift-Razzia

Bei einem großangelegten Einsatz in der vergangenen Woche hatten die Beamten vier Marihuana-Plantagen in Petershagen, Espelkamp und Rahden (jeweils NRW) sowie in Meerbeck in Niedersachsen mit mehr als 3000 Pflanzen entdeckt. Zudem wurden in der Region Hannover, im Raum Schaumburg und in Ostwestfalen die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Insgesamt konnten die Beamten bei dem Einsatz unter anderem mehr als 170 Kilogramm Marihuana, 240 000 Euro Bargeld und Waffen sicherstellen.

«Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 13 Beschuldigte», erklärte Staatsanwalt Oliver Eisenhauer. Acht Haftbefehle seien in Kraft. Mehrere der Verdächtigten gehörten einer der Polizei zuvor nicht bekannten Rockergruppe an.