Streit eskaliert: Mann mit selbstgebauter Waffe angeschossen

Bad Wünnenberg (dpa/lnw) - Nach einem Kneipenstreit in Bad Wünnenberg soll ein 63-Jähriger mit einer selbstgebauten Schusswaffe auf seinen Kontrahenten geschossen haben. Das 35 Jahre alte Opfer wurde dabei am Hals getroffen und lebensgefährlich verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn am Dienstag mitteilten. Laut Staatsanwaltschaft funktionierte die selbstgebaute Waffe wie eine Pistole und konnte kleinkalibrige Munition verschießen.

Von dpa