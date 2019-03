Mann zieht sich bei Brandschutzschulung Verbrennungen zu

Siegburg (dpa/lnw) - Bei einer Brandschutzschulung hat sich ein Mann in Siegburg schwere Verbrennungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf dem Gelände eines Druckfarben-Herstellers, wie das Unternehmen mitteilte. Der Mitarbeiter der Werkfeuerwehr sei nach der Erstversorgung in eine Spezialklinik transportiert worden. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Siegburger Feuerwehr wurde der Mann durch eine Verpuffung schwer im Gesicht und am Oberkörper verletzt.

Von dpa