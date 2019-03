Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD ), ab 2020 die Flüchtlingshilfe des Bundes deutlich zu kürzen, hat Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) als „indiskutabel“ zurückgewiesen. „Wer den Kommunen die Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft streichen will, provoziert Steuererhöhungen in den Kommunen wegen der Flüchtlinge – und zündelt damit an dem Konflikt, den wir gerade mühsam befrieden konnten.“ Es sei Scholz selbst gewesen, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt als Maßstab für Politik betont habe, erinnerte Laschet. Nun habe er „jede Sensibilität für gesellschaftliche Prioritäten verloren“.

Am Donnerstag wollen die Länderchefs über die Pläne des Bundesfinanzministers sprechen, der die zum Jahresende auslaufenden Zahlungen für die Zeit der Asylverfahren, die Integrationspauschale und die Kosten der Unterkunft durch eine über fünf Jahre gezahlte Pauschale ersetzen will. Im ersten Jahr soll sie 16.000 Euro betragen, danach stufenweise absinken. Die Kosten für den Bund würden so von 4,7 auf 1,3 Milliarden Euro pro Jahr reduziert. Das Land plant für dieses Jahr fast 3,4 Milliarden Euro Ausgaben für Flüchtlinge ein, 1,8 Milliarden davon fließen an die Kommunen. Der Bund trägt derzeit noch rund 800 Millionen Euro, fast 2,6 Milliarden übernimmt das Land.

„Völlig inakzeptabel“, nannte NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) die geplanten Kürzungen. Die Integration sei eine der größten Herausforderungen und gelinge nur vor Ort: „Scholz spielt den Populisten in die Hände und gefährdet den Zusammenhalt unserer vielfältigen Gesellschaft.“ Der Bund müsse seiner finanziellen Verantwortung gerecht werden.

Die Grünen wollen Scholz´ Pläne nächste Woche im Landtag aufgreifen. Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) soll die Folgen für die Haushalte von Land und Kommunen erläutern. Fraktionschefin Monika Düker mahnte: „Die Erfolge bei der Integration setzt Minister Scholz jetzt leichtfertig aufs Spiel.“

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Thomas Kutschaty hielt Laschet vor, dieser müsse seine eigenen Versprechen einlösen und die schon für 2018 zugesagte höhere Flüchtlingspauschale rückwirkend an die Kommunen zahlen. „Laschet schuldet den Kommunen hier rund 500 Millionen Euro“, sagte Kutschaty.

Der FDP-Kommunalpolitiker Henning Höne warf Scholz vor, er zündele bei der Flüchtlingspolitik. „Der Bund ist für das Asylrecht zuständig und darum auch finanziell dafür verantwortlich“, betonte Höne. „Es werden immer mehr Ausgaben im Asylbereich auf die Länder und Kommunen abgewälzt, ohne dass deren Kosten durch den Bund getragen werden.“ Der Bundesfinanzminister verweigere sich der Integration als der größten gesellschaftlichen Herausforderung.