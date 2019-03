Zwei Spiele Sperre für Bochumer Fußball-Profi Gyamerah

Bochum (dpa/lnw) - Der Bochumer Profi Jan Gyamerah ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Sperre von zwei Spielen in der 2. Bundesliga belegt worden. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Gyamerah war beim 1:3 des Revierclubs am vergangenen Sonntag bei Arminia Bielefeld in der 81. Minute nach einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Der Defensivakteur fehlt dem VfL damit in den Duellen mit dem Hamburger SV und dem SSV Jahn Regensburg.

Von dpa