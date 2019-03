Endstation Bremen: Kinder wollten allein nach Hamburg

Die Zugbegleiterin des IC 2310 bemerkte allerdings, dass beide am Montag nicht nur ohne Eltern, sondern auch ohne Fahrschein und nur mit Kleingeld unterwegs waren. In Bremen wurden sie von Bundespolizisten empfangen, die auch die Rückfahrt inklusive «Umsteigeüberwachung» in Münster organisierten. Die Eltern der Nestflüchter seien beim Anruf aus Bremen aus allen Wolken gefallen, so die Polizei. Sie hätten ihre Sprösslinge in der Schule gewähnt.