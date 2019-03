Aachen (dpa/lnw) - Vorfreude bei den Fans: In Nordrhein-Westfalen wird ganz vereinzelt der erste Spargel geerntet. Nach Angaben der Spargelstraße NRW werden Stangen auf Feldern gestochen, die eine Art Fußbodenheizung mit Abwärme aus technischen Anlagen haben. Aber auch beim Spargel, der unter Folie gezogen wird, blitzen die ersten Köpfchen hervor, wie die Sprecherin der Spargelanbauer Westfalen-Lippe, Christiane James sagte. Jetzt koste das Kilo heimischer Spargel noch 20 Euro. Die Saisoneröffnung findet am 10. April statt. «Dann kann man davon ausgehen, dass flächendeckend Freilandspargel zu haben ist», sagte James.

Jetzt sei es noch Glückssache, den ersten Spargel im Hofverkauf zu finden. In manchen Ecken des Landes wie Bielefeld sei es erfahrungsgemäß immer etwas kälter und da dauere es bis zum ersten Angebot in der Regel etwas länger. Grundsätzlich liege der Spargel im Vergleich zu den vergangenen Jahren gut in der Zeit.

Die Bedingungen seien auch erst einmal gut, da die die Böden in den letzten Wochen genügend Regen bekommen hätten. Der weiße Spargel ist den Angaben nach zwar noch immer der Klassiker, aber der grüne werde vor allem bei den jungen Leuten immer beliebter, «weil man den nicht schälen muss», sagte James.

Wie sich der Ertrag entwickelt, hängt nach Angaben von Fachleuten sehr stark vom Wetter ab. Der Spargel mag es gerne sonnig und warm. Mit rund 20 Prozent der deutschen Spargelproduktion zählt Nordrhein-Westfalen neben Niedersachsen zu den großen Produzenten. Im vergangenen Jahr hatten die Spargelbauern wegen des durchgehend warmen Wetters eine gute Saison.