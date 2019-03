23-Jähriger getötet: Drei Verdächtige flüchtig

Leverkusen (dpa/lnw) - Ein 23-jähriger Mann ist in einer Wohnung in Leverkusen getötet worden. Er sei an einer Stichverletzung gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten suchen nach drei Verdächtigen, die in der Wohngemeinschaft zu Besuch waren. In dem Appartement im Stadtteil Lützenkirchen wohnten nach Angaben eines Sprechers insgesamt acht polnische Handwerker.

Von dpa