Mann tot in Wohnung gefunden: Mordkommission ermittelt

Leverkusen (dpa/lnw) - Die Polizei hat in einer Wohnung in Leverkusen einen Mann tot aufgefunden. «Der Mann ist durch äußere Gewalt zu Tode gekommen», sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Köln ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen habe es in der Wohnung am späten Dienstagabend eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa