Passagierschiff kollidiert bei Nimwegen mit Frachter

Nimwegen (dpa/lnw) - Ein Passagierschiff und ein Frachter sind auf der Waal bei Nimwegen an der deutsch-niederländischen Grenze frontal zusammengestoßen. Etwa 200 Menschen seien von dem Schweizer Kreuzfahrtschiff «MS Edelweiss» vorsorglich an Land gebracht worden, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Niemand sei bei dem Vorfall in der Nacht verletzt worden. «Passagiere sind erschrocken, aber keine Verletzten», schrieben die Rettungsdienste auf Twitter.

Von dpa