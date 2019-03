A42 nach Lastwagen-Unfall stundenlang gesperrt

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Wegen eines Unfalls mit drei Lastwagen ist die Autobahn 42 bei Kamp-Lintfort am Mittwoch stundenlang gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Menschen verletzt. Den Ermittlungen zufolge war ein 25 Jahre alter Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Dortmund an einem Stauende auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, der daraufhin auf einen vor ihm stehenden Sattelzug prallte. Einer der Lastwagen hatte Gefahrgut geladen, es seien aber keine Gefahrstoffe ausgetreten.

Von dpa