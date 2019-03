Waldbauern forden mehr Unterstützung gegen Borkenkäferplage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Waldbauern in Nordrhein-Westfalen fordern mehr Unterstützung von Bund und Land gegen die zu erwartende Borkenkäferplage. «Mehrere Käfergenerationen in einem Jahr haben die Anzahl der Käfer in astronische Höhen anwachsen lassen», stellte der Verband am Mittwoch in Düsseldorf fest. Nach Aussage von Forstschutzexperten hätten bislang 90 Prozent der Käfer den Winter überlebt. «Das hat katastrophale Folgen für die Waldbestände.» Im Frühjahr werde die Käferbrut «massenhaft gesunde Fichten befallen».

