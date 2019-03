Düsseldorf (dpa/lnw) - In die Augen eines seltenen Siam-Krokodils haben Zöllner bei einer Gepäckkontrolle am Düsseldorfer Flughafen geblickt. Das tote Jungkrokodil sei zu einer größeren Geldbörse verarbeitet worden, berichtete ein Zollsprecher am Mittwoch. Ein Gelsenkirchener hatte bei seiner Rückkehr aus Vietnam das geschmacklose Mitbringsel im Gepäck.

Von dpa