Krefeld (dpa/lnw) - Für eine Attacke auf seine schlafende Frau soll deren Ehemann wegen versuchten Mordes für viereinhalb Jahre hinter Gitter. Das hat die Staatsanwältin am Mittwoch am Landgericht Krefeld beantragt. Laut Anklage hatte er die 38-Jährige im Schlaf angegriffen und mit einem Teppichmesser in der Nähe der Halsschlagader verletzt.

Von dpa