Kinder mit Messer umgebracht: Verdächtiger Vater gestorben

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach der Tötung zweier Kleinkinder in Bielefeld ist der tatverdächtige Vater gestorben. Der 40-Jährige soll vor eineinhalb Wochen seinen einjährigen Sohn und seine zwei Jahre alte Tochter mit einem Messer ermordet und danach einen Suizidversuch unternommen haben. Er starb in einem Bielefelder Krankenhaus, wie die ermittelnde Staatsanwältin Claudia Bosse am Mittwoch sagte. Der Türke, der sich nach der Tat selbst mit einem Messer schwer verletzt haben soll, sei bis zuletzt nicht ansprechbar gewesen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa