Häftling aus Werl bei Familienbesuch geflüchtet

Werl (dpa/lnw) - Ein Häftling aus der Sicherungsverwahrung der JVA Werl ist am Mittwoch bei einem Familienbesuch geflüchtet. Der 31-Jährige habe sich zwei begleitenden Beamten entzogen und in einem Zimmer des Elternhauses in Bad Salzuflen eingeschlossen, sagte der stellvertretende Leiter der JVA Werl, Jörg-Uwe Schäfer, der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann sei durch das Fenster entwischt.

Von dpa