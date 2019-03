Häftling aus Werl weiter auf der Flucht

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Ein in Bad Salzuflen geflohener Häftling ist weiter auf freiem Fuß. Der 31 Jahre alte Mann aus der Sicherungsverwahrung der JVA Werl war am Mittwoch bei einem Besuch in seinem Elternhaus im Kreis Lippe geflüchtet. «Er ist noch unterwegs», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Alle bekannten Anlaufpunkte des Sicherungsverwahrten seien von der Polizei angefahren worden.

Von dpa