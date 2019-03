Autoeinbruch führt zu Polizei-Einsatz in Supermarkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Autoeinbruch hat mitten in der Düsseldorfer Innenstadt zu einem spektakulären Polizei-Einsatz in einem Supermarkt geführt. Die zwei mutmaßlichen Täter seien am Mittwoch zunächst beobachtet worden und vor der Polizei geflüchtet, so ein Sprecher. Einer der beiden sei festgenommen worden, der andere in den Supermarkt an der Berliner Allee gelaufen.

Von dpa