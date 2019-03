Landesbank Helaba verdient trotz Zinstiefs etwas mehr

Frankfurt/Main (dpa) - Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat dank eines starken zweiten Halbjahrs ihren Gewinn im vergangenen Jahr leicht gesteigert. Unter dem Strich verdiente das Institut 278 Millionen Euro und damit 22 Millionen Euro mehr als 2017, wie die Helaba am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Vor Steuern stand ein Ergebnis von 443 Millionen Euro (Vorjahr: 447 Mio.) in den Büchern des Instituts, das Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg betreut.

Von dpa