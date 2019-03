Umstrittene Michael-Jackson-Ausstellung öffnet in Bonn

« Michael Jackson : On the Wall» umfasst unter anderem Werke von Andy Warhol, Jeff Koons und Paul McCarthy. Im Vergleich zu den vorigen Stationen London und Paris sind einige Werke neu dazugekommen. In einer Erklärung zu Beginn der Ausstellung bezeichnet die Bundeskunsthalle die neuen Missbrauchsvorwürfe aus der Fernsehdokumentation «Leaving Neverland» als «schockierend». Diskussionsveranstaltungen wurden neu ins Programm aufgenommen. Außerdem werde immer ein Kunstvermittler in der Ausstellung anwesend sein, den Besucher ansprechen könnten, sagte Wolfs .