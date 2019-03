Breckerfeld vertagt Entscheidung über Wengeberg-Gipfelkreuz

Der Wengeberg ist mit 442 Metern die höchste Erhebung im Ruhrgebiet. Dies will sich die 9000-Einwohner-Kommune an der Südostecke des Regionalverbands Ruhrgebiet zunutze machen. Das Kreuz soll die zum Ennepe-Ruhr-Kreis gehörende Stadt bekannter machen und die Zugehörigkeit zum Ruhrgebiet unterstreichen. Ursprünglich hatte der Hauptausschuss des Stadtrats die Errichtung des 3,25 Meter hohen Kreuzes am Donnerstagabend beschließen sollen.