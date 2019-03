Breckerfeld (dpa/lnw) - Die höchste Erhebung des Ruhrgebiets ist keine Halde, sondern der Wengeberg in Breckerfeld mit 442 Metern über dem Meeresspiegel. Dies will sich die 9000-Einwohner-Kommune an der Südostecke des Regionalverbands Ruhrgebiet zu Nutze machen und ein Gipfelkreuz errichten. Voraussetzung ist ein entsprechender Beschluss, über den der Hauptausschuss heute beraten wird.

Das Kreuz soll die zum Ennepe-Ruhr-Kreis gehörende Stadt bekannter machen und die Zugehörigkeit zum Ruhrgebiet unterstreichen. Aus Kohle und Stahl gefertigt, soll es außerdem an die Geschichte der Hansestadt erinnern, in der im Mittelalter Erz gefördert und Stahl hergestellt wurden.

Der Künstler Günter Blanck aus Hagen soll das 3,25 Meter hohe Kreuz errichten. Der Verein Stadtmarketing Breckerfeld hofft, dass es noch in diesem Jahr aufgestellt werden kann. Die höchste Halde im Ruhrgebiet, bestehend aus Abraum aus dem Kohlebergbau, ist die Halde Oberscholven in Gelsenkirchen mit einer Höhe von rund 201 Metern über dem Meer. Auch dort steht ein Gipfelkreuz.