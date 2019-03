Fink: Klassenverbleib keine Selbstverständlichkeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga sollte sich Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nicht zu sicher fühlen. Das betonte Kapitän Oliver Fink im Fachmagazin «kicker» (Donnerstag). «Der Klassenerhalt ist für uns alles andere als selbstverständlich, auch wenn wir in einer tollen Position sind», meinte der 36-Jährige. Die bislang erreichten 31 Punkte seien keine Garantie. «Zwei Niederlagen, dann kannst du plötzlich in einer Negativspirale stecken. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es bis zum Schluss eng bleibt», sagte Fink.

Von dpa