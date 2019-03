Richtig Frühling für einen Tag: Sonne und bis zu 20 Grad

Essen (dpa/lnw) - Sonne, bis zu 20 Grad und kaum Wolken: Der Frühling zeigt sich am Freitag in Nordrhein-Westfalen von seiner freundlichen Seite. «Es wird den ganzen Tag sonnig sein. Es gibt allenfalls hohe Wolken», sagte Ines von Hollen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Am Samstag beendet eine Kaltfront von Norden her den Spaß aber schnell wieder. Im Süden ist es anfangs noch sonnig, später dann überall stark bewölkt. «Ein paar Tropfen Regen sollte man in Betracht ziehen.» Das Ganze immerhin bei bis zu 16 Grad. Die Wolken ziehen am Sonntagvormittag ab, es folgt wieder Sonnenschein bei höchstens 13 Grad. Am Montag wird es wieder windiger, auch Regen ist möglich, in hohen Lagen sogar Schnee. Im Münsterland und in Ostwestfalen sind auch stürmische Böen sind. Ab Dienstag erwarten die Experten dann wieder ruhigeres Wetter.

Von dpa