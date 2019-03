Zunächst war einem Autofahrer die Fahrweise des 39-Jährigen in Frechen bei Köln aufgefallen, so dass er den Notruf wählte. Wenige Minuten später meldete ein weiterer Autofahrer den Transporter. Der 49 Jahre alte Zeuge verfolgte den Mann bei dem Vorfall am Dienstagabend weiter und gab den Standort durch.

In Kerpen konnte ihn die Polizei stellen. Stark schwankend taumelte er aus dem Führerhaus. Der Fahrer muss sich in einem Strafverfahren verantworten.