Weltkriegsbombe am Rhein in Köln erfolgreich gesprengt

Köln (dpa/lnw) - Eine in Köln gefundene Weltkriegsbombe ist am Ufer des Rheins gesprengt worden. Die kontrollierte Detonation habe sich am Donnerstagnachmittag ereignet, wie die Stadt mitteilte. Zuvor war der Blindgänger von seinem Fundort im Stadtteil Porz mit einer Polizeieskorte abtransportiert worden.