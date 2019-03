Weltkriegsbombe wird am Rhein gesprengt

Köln (dpa/lnw) - Eine in Köln gefundene Weltkriegsbombe soll kontrolliert am Ufer des Rheins gesprengt werden. Der Blindgänger wurde am Donnerstag von seinem Fundort im Stadtteil Porz mit einer Polizeieskorte abtransportiert, wie die Stadt mitteilte. Die Sprengung wurde am späten Nachmittag erwartet. Zunächst sollte unter anderem ein tiefes Loch gegraben werden, um die Bombe hineinzulegen. Entgegen erster Planungen müsse der Schiffsverkehr auf dem Rhein doch nicht angehalten werden, erklärte die Stadt. Allerdings soll der Luftraum 2500 Meter über dem Ort während der Detonation gesperrt bleiben.

Von dpa